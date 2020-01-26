اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

2020/01/26 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، 16 شباط المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز.

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