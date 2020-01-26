2020/01/26 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث كلنا القائد النقابي عبد اللطيف الرازيرمز معركة أمانورنادرا ما تفرز الطبقة العاملة مناضليها المخلصين، بل قياديها/رموزها الملتزمين بقضيتها وبمصيرها.لقد أصبنا حد التخمة بالخيانات..لقد جعل منا الانتهازيون (بكثير من المبالغة) "مرضى" الارتياب والشك (البارانويا Paranoia )...بلا ريب، فالنظام القائم حامي الانتهازيين ومؤطرهم وصانع مستقبلهم، من داخل السجون ومن خارجها.لقد نجح في خلط ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن أحراث - نموذج النضال النقابي بطنجة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن أحراث - نموذج النضال النقابي بطنجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).