طلال الربيعي - العودة الى لينين 5

2020/01/26 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي استخدم الفيلسوف الماركسي الفرنسي المولود في الجزائر لويس ألتوسر (1918-1990) نص لينين بالذات, "رسائل من بعد", في ابتكار مفهومه "التناقض والإفراط في التقرير" وتطبيقه على وضع روسيا القيصرية ابان اندلاع ثورة اكتوبر ومفهوم لينين في كون روسيا الحلقة الاضعف في النظام الرأسمالي آنذاك.Louis Althusser (1962) Contradiction and Overdetermination

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