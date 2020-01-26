2020/01/26 | 01:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المهندس والمعمار محمد الأعسم في صفحته على الفيسبوك: سألني الصديق المهندس ادهم الفخّار في موقع آخر رأيي حول تدني مستوى الذوق المعماري و خاصة تغليف اعمال معمارية مهمة بألواح الألمنيوم الملون، فكان هذا جوابي: المعماريون هم ليس اصحاب القرار … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل العمارة العراقية وكارثة (الكوبوند) الحالية؟) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل العمارة العراقية وكارثة (الكوبوند) الحالية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).