خبراء يضعون طريقة جديدة لتناول فنجان قهوة صحي

2020/01/26 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم عشاق القهوة عند الاستيقاظ من النوم بتناول هذا الفنجان صباحا، ومما لاشك فيه أن البعض يحتاج إلي تناول الفيتامينات للحفاظ علي الصحة العامة؛ لذا يمكنك تناول فنجان قهوة غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع ” “the healthy حيث أوضح التقرير، أنه “يجب إضافة الفيتامينات ومضادات […]

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