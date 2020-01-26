#محمد السعدي - خواطر عن الثورة في ساحات العراق .


#محمد السعدي - خواطر عن الثورة في ساحات العراق .
2020/01/26 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي خواطر الثورة في ساحات العراق .

حقاً ..

أشعر بالخجل والتردد في الكتابة عن أهلنا وثورتهم في العراق منذ إنطلاقتها 1 أكتوبر ، حاولت أن أرضي نفسي ببعض أنواع الدعم على أقل تقدير لتأنيب الضمير والشعور بالخيبة إمام ملاحم بطولية سيحفظها التاريخ العراقي الى أبد الآبدين .

ما يجري في ساحات العراق لحظة تاريخية مهمة ومفصلية في رسم سياسة جديدة ونظم حكم أفقده العراق منذ تأسيسه الأول .

الثوار العراقيون بثو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - خواطر عن الثورة في ساحات العراق .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدي - خواطر عن الثورة في ساحات العراق .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links