دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الأول

2020/01/26 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4اتفقَ أن وصل خلّو إلى منزل امرأته، خفيةً، قبل قليلٍ من بلوغ جدّتها مدخل الشام مع ضوضاء قعقعة العربة على الطريق المعبّد بأحجار الغرزة.صورة الغروب، كانت قد اكتملت مع انسحاب الشمس الربيعية باكراً إلى ما وراء الجبل، مخلّفة لون الأرجوان على الغيوم الغزيرة، المتزاحمة في السماء مثل خرفانٍ تتسابق إلى المرعى.بعد بضع خطواتٍ متعجلة، ترك الشابُ الملثم بالكوفيّة العطفةَ المؤدية لرأس الزقاق المجاور، وكان......

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