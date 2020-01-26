الزراعة خطة جديدة لتوسعة زراعة الحنطة في الموسم المقبل الى 16 مليون دونم

2020/01/26 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، امس السبت، عن نيتها لتوسعة زراعة الحنطة للموسم المقبل الى 16 مليون دونم بعد ما كانت 12 مليون الموسم الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح لوكالة محلية، اطلهت عليه “العهد نيوز”، ان “سايلوات وزارة التجارة تسلمت من محصول العام الماضي الى الان قرابة 304 الف طن من الشلب وسط […]

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