2020/01/26 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إنتشرت صورا صادمة للمطربة العالمية أديل ، بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث ظهرت بالصور بشكل مختلف خاسرة الكثير من وزنها، ويبدو على ملامحها مظاهر الإرهاق، بشكل كبير ، وشكلت تلك الصور المتداولة دهشة محبيها وخاصا وأنهم تعودوا أن يرأوها بشكل مختلف عن أحدث ظهور لها .وإلتقطت عدسات المصورين ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: النجمة العالمية “adel” تصدم جمهورها فى أحدث ظهور لها ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: النجمة العالمية “adel” تصدم جمهورها فى أحدث ظهور لها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).