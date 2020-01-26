الامن التونسي يضبط مجموعة من الالغام ومواد لصنع المتفجرات في ولاية قفصة

2020/01/26 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني بتونس، امس السبت، إن “عناصرها اكتشفوا مخابئ، في ولاية قفصة بوسط البلاد، قام إرهابيون بإخفاء كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات والذخيرة فيها”.وذكرت الادارة في بيان لها، انه “في بلاغ صدر اليوم السبت، أنه تم طمر هذه المواد المتفجرة في عمق جبل “عرباطة” في الولاية المذكورة”.وبعد […]

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