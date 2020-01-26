روسيا تسجل 7 حالات اصابة بفيروس “كورونا”

2020/01/26 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” في أراضي البلاد، مشيرة إلى وجود 7 حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، في بيان: “حتى الساعة 21:00 من يوم 25 يناير لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة اختباريا […]

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