التربية تكشف عن تامين المدارس اثناء الامتحانات ووضع اسئلة من هذا النوع؟

2020/01/26 | 02:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزارة التربية، امس السبت، تأمين جميع المدارس في بغداد والمحافظات من قبل القوات الامنية خلال اجراء الطلبة امتحانات نصف السنة، فيما كشفت أمراً بخص الأسئلة الامتحانية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان” الوزارة أصدرت بتاريخ 16 من كانون الأول 3 جداول امتحانية خاصة بالمحافظات الأول […]

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