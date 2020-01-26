يوفنتوس يبرم رسميًا صفقة تبادلية مع برشلونة

2020/01/26 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد يوفنتوس، إعارة لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس بيريرا لصفوف برشلونة، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال المهاجم الإسباني أليخاندرو ماركيس لصفوف "البيانكونيري" بصفة نهائية.

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