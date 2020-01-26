غارات اسرائيلية تقصف مناطق جنوب غزة

2020/01/26 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الطائرات الاسرائيلية غارات على مناطق جنوب غزة.

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