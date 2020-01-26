2020/01/26 | 03:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت امس السبت الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777-إكس" في خطوة نحو الأمام لشركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات التي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز "737 ماكس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الرحلة الاولى لبوينغ "777-إكس" للمسافات الطويلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الرحلة الاولى لبوينغ "777-إكس" للمسافات الطويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).