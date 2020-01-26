وضع نادية لطفي علي ‘التنفس الصناعي’ ومنع الزيارة

2020/01/26 | 03:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.وتشعر نادية لطفي بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها علي جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، لحين استقرار حالتها الصحية.

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