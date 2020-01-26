محمود محمد ياسين - السودان: حمدوك عالق على الجانب الخطأ من التاريخ

2020/01/26 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_محمد_ياسين قف بنا نملأ البلاد حماسا ...ونقوض من ركنها المرجحنهي للنازحين مورد جود ...وهي للآهلين مبعث ضنيستدر الأجانب الخير منها ...والثراء العريض في غير منأبطرتهم بلادنا فتعالى ...ابن أثينا (واستكبر) الأرمني – التيجاني يوسف بشيرإن الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ موقف يتحدد موضوعيا في سياق تتحد فيه ديناميات سياسية خارجية ومحلية وليس اختيارا.فمثلا سيرة الرئيس المخلوع عمر الب......

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