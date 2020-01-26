السعودية تطبق إجراءات وقائية ضد فيروس “كورونا” بالمطارات

2020/01/26 | 04:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة.ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي «كورونا» المستجد في جنوب الصين، وجاءت هذه التدابير منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس.وأصدرت […]

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