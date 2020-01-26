تحويل النفايات النووية إلى بطاريات ألماس تعمل لآلاف السنين

2020/01/26 | 04:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول العلماء تحويل النفايات النووية إلى بطاريات يمكن أن تستمر لآلاف السنين، وقد تمكن بالفعل باحثون في جامعة بريستول البريطانية من تطوير واختبار بطاريات ألماس تستخدم الطاقة من المواد المشعة، وهم يأملون الآن في إعادة تدوير النفايات من محطات الطاقة النووية المتوقفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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