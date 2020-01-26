شاهد: ماذا قال أردوغان خلال جنازة أم وطفلها توفيا في الزلزال المدمر

2020/01/26 | 04:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى خططه في إسطنبول يوم السبت وذهب إلى ايلازيج، لتفقد جهود الإنقاذ، وحضر جنازة امرأة وابنها قتلا في الزلزال الذي وصفه بأنه “اختبار” لتركيا.وقال أردوغان خلال تشييعه لجنازة أحد الضحايا ” نحن نبذل قصارى جهدنا كدولة وأمة، وسنواصل القيام بذلك.وأضاف […]

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