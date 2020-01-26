صور : حجم الدمار فى المدن التركية بعد الزلزال المرعب

2020/01/26 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صور تظهر مدى الدمار الذي تعرضت له تركيا بعد تعرضها لزلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر .مسؤولي الطوارئ التركية قالوا إن حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا ارتفع إلى 21 قتيلا يوم السبت ، مع إصابة أكثر من 1000 شخص.وكان زلزال عنيف بلغت قوته 6.8 درجة ضرب مقاطعة […]

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