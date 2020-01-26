قائد شرطة النجف:متظاهروا النجف اهلي وحرمة خيامهم كحرمة داري

2020/01/26 | 05:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر ان متظاهروا النجف هم اهلي وحرمة خيامهم كحرمة داري واضاف سكر”وليس لدا الأجهزة الأمنية الا شي واحد فقط هو حمايتهم لان […]

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