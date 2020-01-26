صورة محزنة لجوليا بطرس مع والدها بعد وفاته

2020/01/26 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بوالدها السيّد خليل بطرس الذي غيبه الموت منذ ايام عن عمر ناهز الـ 80 عاما.وأرفقت بطرس الصورة بقلب مكسور كتعبير عن حزنها.

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