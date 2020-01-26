هل اتفق مقتدى الصدر مع إيران على إنهاء الاحتجاجات في العراق؟

2020/01/26 | 06:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عشرة أيام قال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن “سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية”.ودعا في تغريدته إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة […]

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