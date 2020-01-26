العمليات المشتركة: سنعمل على تعويض المتضررين من أحداث التظاهرات في الشورجة

2020/01/26 | 06:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، أنها ستعمل على تعويض المتضررين من احداث التظاهرات في منطقة الشورجة.وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة العراقية الرسمية “هناك […]

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