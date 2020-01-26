2020/01/26 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت صحيفة ” ميرور” البريطانية ، مقطع فيديو من داخل مستشفى حكومي في الصين أثناء اصطفاف المئات من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وتناول العقاقير للحماية من فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة مقاطعات صينية.ويظهر في المقطع المئات من المواطنين يرتدون الكمامات للحماية من انتقال الفيروس عن طريق التنفس، كما يظهر تدافع المواطنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضى و ذعر في مستشفى صينية بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضى و ذعر في مستشفى صينية بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).