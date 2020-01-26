ليلة سقوط “القناع الأخير” لمقتدى الصدر ..”شلع قلع واللي قالها وياهم”!

2020/01/26 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / “شلع قلع واللي قالها وياهم”، هتافات رددها محتجون عراقيون غاضبون ردا على خطوة مقتدى الصدر التي سحب من خلالها أنصاره من ساحات الاحتجاجات ومهدت الطريق لعمليات قمع حكومية استهدفت المتظاهرين في بغداد والبصرة ومدن أخرى.وترددت الهتافات بشكل أساسي في ساحة التحرير وسط بغداد وفي البصرة وفي مدينة النجف مسقط رأس الصدر المتواجد […]

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