شاهد: مكتب الصدر يجمد أحد قياداته لعصيانه الأوامر

2020/01/26 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الشيخ أسعد الناصري بترك ما اسماهم "ثوار" الناصرية فوراً، فيما قرر تجميده إلى إشعار آخر....

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