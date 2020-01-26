ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 31 شخصا

2020/01/26 | 08:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة الماضي إلى 31 شخصا.

وفي وقت سابق تم ا...

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