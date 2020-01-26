فيديو : محمد علي يغلق صفحته ويعتزل السياسة ويعود للبيزنس والتمثيل

2020/01/26 | 08:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن المقاول الهارب محمد علي، اعتزاله السياسة وعودته للفن والبيزنس بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكري 25 يناير.وخرج المقاول الهارب محمد على في فيديو لايف علي صفحته علي فيسبوك، يكشف فيه أنه لم يستجب أي شخص لدعوته للتظاهر، معلنا اعتذاره للمصريين، قائلا: “وارد جدا أكون غلطان وانتو صح”.وقال […]

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