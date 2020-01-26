قرض ب50 مليون للعراقيين للبناء في قطعة ارض سكنية

2020/01/26 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة ارض سكنية باسمه.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف.واشترط المصرف تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يروم البناء في قطعة الارض

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