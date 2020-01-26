شفاء أول امرأة مصابة بفيروس كورونا

2020/01/26 | 09:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تم علاج أول مريض في شنغهاي، مصاب بالالتهاب الرئوي غير العادي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ووفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية، إنها امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة في ووهان، حيث ينتشر فيروس كورونا.

وأصيبت المريضة في 10 كانون الأول، بعد يومين من وصولها إلى شنغهاي، وفي 15 كانون الثاني تم نقلها إلى المستشفى.



أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هي أول حالة إصابة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "سينا".

وأثناء العلاج، تحسنت حالة المرأة، ولم ترتفع درجة حرارة جسدها لمدة ستة أيام.



وأصبحت المرأة تتنفس بشكل أفضل، وأظهرت اختبارات رد فعل الأحماض النووية نتائج سلبية.



بعد ذلك، قررت لجنة الخبراء أن تخرجها من المستشفى.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت، يوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1287، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.



وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

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