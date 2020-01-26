ظريف يسخر من ترامب: لا تعتمد على عناوين (فوكس نيوز) باتخاذ قراراتك

2020/01/26 | 09:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأحد، وجود نية لدى بلاده بالتفاوض مع الولايات المتحدة، ردا على تغريدة للرئيس الأمريكي حول التفاوض مع طهران.

وغرّد ظريف عبر حسابه في موقع "تويتر"، مخاطباً الرئيس الامريكي "أنصحه بالاعتماد في تصريحاته وقراراته الخاصة بالسياسة الخارجية على حقائق، بدلا من عناوين أخبار (فوكس نيوز) ومترجميه للغة الفارسية".

وأضاف "للاطلاع أفضل، يمكنه قراءة كامل حواري بالإنكليزية"، مضيفا "إذا كان الحوار كبيرا؟ يمكن قراءة هذه فقط"، مرفقا مقطعا نصيا من حواره.

وفي وقت سابق، صباح الأحد، قال الرئيس الأمريكي "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".

وكان ظريف قال، في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية نشرت أمس السبت، أن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني الجنرال قاسم سليماني ، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات.

كما نفى وزير الخارجية الإيراني انتهاك بلاده الاتفاق النووي، وقال "نتصرف وفقا للاتفاق النووي، يمكن لإدارة ترامب تصحيح الماضي، ترفع العقوبات وتأتي إلى طاولة المفاوضات.



نحن ما زلنا على طاولة التفاوض.



هم من تركوها".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في آيار 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وفي أول الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيه، الأمر الذي ساهم في زيادة التوتر بين طهران والقوى الغربية.

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