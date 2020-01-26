الرافدين: منح قرض 50 مليون لغرض بناء أرض سكنية وفق هذه الشروط

2020/01/26 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مصرف الرافدين منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة ارض سكنية باسمه.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود […]

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