“كورونا”.. 56 قتيلا و1975 مصابا في الصين والفيروس يصل كندا

2020/01/26 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا جراء فيروس “كورونا” الجديد.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، تابعته “العهد نيوز”، “بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، […]

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