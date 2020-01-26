محتجون يغلقون عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية تنفيذاً للاضراب العام

2020/01/26 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، بان متظاهري الديوانية أغلقوا عدداً من الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "متظاهري محافظة الديوانية قاموا، بغلق عدد من الدوائر الحكومية تنفيذاً لقرارهم بالأضراب العام في المحافظة".

يتبع .



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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو مجلس النواب سليم همزة، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح، حال عودة الأخير إلى بغداد.

وقال همزة في تصريح لصحيفة ’’الصباح’&rsquo

بغداد اليوم- خاص

كشفت القيادية بائتلاف العراقية، والمستشارة في لجنة الثقافة النيابية، انتصار علاوي، السبت 25-1-2020، عن محاولة لاغتيال زعيم الائتلاف اياد علاوي، في عام 2009، عبر قناص يعتلي احد اسطح مطار بغداد الدولي.

وقالت علاوي

بغداد اليوم - النجف

أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (25 كانون الثاني 2020)، تجميد الشيخ اسعد الناصري.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب الصدر تتضمن :"نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وت

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