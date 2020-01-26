عمومية اتحاد الكرة تصادق على التقريرين؛ الإداري والمالي

2020/01/26 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت الهيأة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم على التقريرين؛ المالي والإداري، وذلك في المؤتمر العادي الذي عقد مساء أمس بحضور ٥٠ عضواً يمثلون العمومية من اصل ٥٢.

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