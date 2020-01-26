الخالدي: الكتل السياسية اتفقت على مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/26 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة بيارق الخير، اليوم الأحد، اتفاق القوى السياسية على تقديم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين.

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