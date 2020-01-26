انسحاب الصدريين..كريم كطافة

2020/01/26 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: كريم كطافة انسحاب الصدريين من ساحة التحرير بالطبع أمر يؤسف له، لأنهم شركاء في الخروج على اللصوص والقتلة التابعين للأحزاب الموالية لنظام الولي الفقيه… حتى أن شعارات (إيران بره بره..) و (شلع قلع كلهم حرامية) هي شعاراتهم..وجلهم من الفقراء والمظلومين الذين خرجت هذه الثورة من أجلهم..ولا أدري هل ما زالوا يؤمنون بشعاراتهم..[…]

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