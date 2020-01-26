تربية المثنى تعلن انتظام الدوام في مدارس المحافظة

2020/01/26 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الأحد، عن انتظام الدوام في معظم مدارس المحافظة، مبينة ان الكوادر التدريسية ملتزمة بالدوام الرسمي.وقال مدير اعلام المديرية عباس الزيدي، إن “اغلب مدارس المحافظة وضمن جميع المراحل الدراسية تشهد انتظاما في الدوام”.واشار الزيدي الى ان”قسم الإشراف التربوي والاختصاص يعمل حاليا على متابعة عمل إدارات المدارس […]

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