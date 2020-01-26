المالية النيابية: الميزانية الاستثمارية ستنخفض في حال دخلت بعض مشاريعها بالاتفاقية الصينية

2020/01/26 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بينت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان الميزانية الاستثمارية ستنخفض عن سابقتها في حال دخول بعض مشاريعها في الاتفاقية الصينية، مؤكدة ان بعض بنود الاتفاقية يحتاج الى تصويت داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة عبد الهادي موحان، ان “الموازنة لم تصل الى البرلمان خاصة ان حكومة تصريف الاعمال لايمكنها ان ترسل موازنة 2020 […]

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