2020/01/26 | 09:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 11 بواقع 50 لترا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 11 بواقع 50 لترا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).