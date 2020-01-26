مليونية بغداد.. ابتهاج داخلي واحترام خارجي

2020/01/26 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقت التظاهرة المليونية العراقية التي دعت لها فصائل المقاومة العراقية للمطالبة باخراج القوات الامريكية من العراق ترحيبا وتأييدا داخليا واسعا على المس...

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