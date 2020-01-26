فاطمة رضا - الثورة الفرنسية في الشرق الأدنى

2020/01/26 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_رضا "لقد خلق الله الكون ولكننا نسيّره".‏ كانت كلمات مدوية قالها "بونابرت" في احد شواطى الكاريبي ذات يوم, والتي انشأ بها الإلحاد الاوربي بنصفيه الربوبي والمطلق, وفي وقت كانت موجة الثورة الفرنسية قد أكلت وجه أوروبا الغربية البرجوازية باكمله .ذات يوم طلب ملك فرنسا، وكان كاثوليكيآً، أن تطبع على العملة صورة لبروستانتيين يلقون حتفهم.‏ ينظر المؤرخون الأوروبيون حالياً إلى المنطقة العربية فيرددون عبر أكثر......

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