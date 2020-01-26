رواء محمود حسين - خاطرة في الفلسفة (4)

2020/01/26 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين وانتبهت إلى أن عالم الاجتماع الشهير جداً ابن خلدون كان ضد منهج التفكير الفلسفي.فقد كان من جملة ما كتبه في مقدمة كتابه: " المقدمة " الفصل الحادي والثلاثون "في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها" -;-هذا الفصل وما بعده مهم، والسبب الذي يراه ابن خلدون أن هذه العلوم طارئة في العمران عديدة في البلدان. -;- وإجمال ذلك أن النظر الذي يؤدي إلى تفريق الحق من الباطل إنما هو للفكر في المدلولات المأخوذة من الماث......

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