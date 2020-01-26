عامر حسن - من يقود ساحات الاحتجاج الى الخلاص ؟؟؟

2020/01/26 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_حسن الصراع الذي يخوضه ثوار ساحات الحرية ضد سلطة الفساد والمحاصصة والولاء الخارجي والقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب ..هو صراع مركب تتداخل فيه هويات متعددة ..فمنها من تؤكد الهوية الوطنية الخالصة بطابعها العلماني- الديمقراطي والمنشدة للخلاص من هذا النظام الذي اصبح كارثيا على العراق بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ومخاطره على السلم الاجتماعي وصولا الى السلام الاقليمي نتيجة اص......

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