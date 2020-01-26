تعرف على مواصفات سيارة “باجيرو” الجديدة كليا

2020/01/26 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى النموذج الجديد من سيارات Pajero شعبية كبيرة في مختلف أسواق العالم، لما حمله من تغيرات جذرية أفرحت الملايين من محبي هذه المركبات.وجاء نموذج Sport الأخير من Pajero بتصميم مختلف كليا، حيث أصبحت هذه السيارة أكبر، واكتسبت مظهرا أكثر صرامة وعصرية، وحصلت على واجهات مميزة مزينة بعناصر الكروم والفايبر، ومزودة بمصابيح LED بتصميم فريد.[…]

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