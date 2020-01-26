توقعات بانضمام مهندي علي للدوري الانكليزي

2020/01/26 | 09:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توقع مصدر رياضي، اليوم الاحد، انضمام لاعب نادي الدحيل القطري والمنتخب العرافي لكرة القدم، مهند علي، لاحد اندية البريميرليغ، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" إن "نجم المنتخب العراقي مهند علي فد ينضم لاحد اندية الدوري الانگليزي"، دون ذكر اسم النادي.واضاف، أن "مهند وعلى الرغم من تلقيه عددا من العروض الاحترافية الاسيوية والاوربية الا انه فضل الانضمام للنادي الانگليزي"، مشيرا الى ان "الساعات القليلة المقبلة هي التي تفصل ميمي عن الانضمام للدوري الانگليزي اذا ما سارت الاموى بشكل طبيعي".يذكر ان مهند علي انضم لنادي الدحيل القطري مطلع الموسم الحالي.

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