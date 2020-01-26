تحذير في اقليم كوردستان

2020/01/26 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان من التوجه الى المناطق الجبلية بسبب كثافة تساقط الثلوج.وذكرت المديرية في بيان، ان صباح الاحد والاثنين، سيشهد تراكم الصقيع في الطرق الجبلية، داعية السواق الى توخي الحذر لدى قيادة مركباتهم تجنبا للانزلاق.ودعت المديرية ايضا ذوو الطلبة الى ارشاد اطفالهم اثناء التوجه الى مدارسهم بالابتعاد عن الصقيع لتفادي اي مكروه.

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