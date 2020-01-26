توقف الانتاج في حقل الناصرية ومحطة عزل الغاز بشكل كامل

2020/01/26 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت شركةُ نفط ذي قار، اليوم الأحد، عن إيقاف عملها بشكلٍ كاملٍ في حقل الناصرية النفطي ومحطة عزل الغاز غربي المحافظة جراء قيام المتظاهرين بإغلاق الطريق.ونقل مصدر مسؤول قوله، إن “إدارة شركة نفط ذي قار قامت بايقاف الانتاج في حقل الناصرية النفطي لليوم الرابع على التوالي، فضلا عن اطفاء محطة […]

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